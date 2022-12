Die Commerzbank-Aktie kämpft derzeit mit der Kursmarke von 8 Euro und konnte in der Jahresbetrachtung um rund 22% an Wert gewinnen. Doch langfristig benötigen Commerzbank-Aktionäre starke Nerven. Denn: Im Fokus: Commerzbank-Aktie Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Aktie von Commerzbank einen Kursrückgang von durchschnittlich -3,0% p.a. aus. Ein Investment in Höhe von 10.000...

Den vollständigen Artikel lesen ...