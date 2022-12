Hannover (ots) -Eine neue Küche ist grundsätzlich eine kostspielige Investition, die mit Bedacht getätigt werden sollte. Kein Wunder also, dass die meisten Menschen die Angebote einzelner Küchenstudios kritisch unter die Lupe nehmen. Vielen Anbietern fällt es dadurch zunehmend schwerer, Interessenten für ihre Küchen zu begeistern und sie von einem Kauf zu überzeugen."Täglich sehe ich Küchenstudios, die stumpfe Werbeanzeigen ohne Identität und Aussagekraft verbreiten. Damit überzeugen sie aber niemanden", sagt Marvin Flenche. Der Unternehmensberater spricht aus Erfahrung. Er optimierte die Marketing- und Vertriebsstrategien von etlichen Fachfirmen und weiß, wie wichtig die Bildung einer unterscheidungsfähigen Marke, insbesondere bei hochpreisigen Produkten, wirklich ist.In diesem Ratgeber erklärt der Experte, wie Küchenstudios bei ihrer Zielgruppe eine solide Vertrauensbasis schaffen und dadurch ihre Umsätze langfristig maximieren.Attraktive Marketing-Maßnahmen umsetzenEinige Küchenstudios werben erfolgreich um Neukunden, indem sie eine moderne 3D-Beratung anbieten. Das sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit bei den Interessenten. Auch heben sich solche zeitgemäß werbenden Studios von Anbietern ab, die nach wie vor auf die reine Musterpräsentation setzen.Eine weitere umsatzfördernde Werbemaßnahme ist, den Küchenverkauf und eine einleitende Koch-Show zu verbinden. Erlebnis-Marketing im Allgemeinen schürt die Fantasie potenzieller Kunden und sorgt für langfristigen Erinnerungswert auf Basis von Emotionen.Den persönlichen Kundenservice fokussierenEin Großteil der erfolgreichsten Küchenstudios wirbt auf einer konsequent persönlichen Ebene. Der individuelle Berater wickelt also den kompletten Kauf ab oder ist zumindest während der Beratungsdauer gut erreichbar. Dazu gehört auch, freundlich beim Interessenten nachzufassen und aufkommende Fragen professionell zu beantworten.Umsatzstarke Küchenstudios werben kreativerKreatives Marketing sorgt für ein gesteigertes Interesse bei potenziellen Kunden. Küchenstudios dürfen bei ihrer Werbung also ihre Fantasie spielen lassen. Eine Möglichkeit hierfür ist zum Beispiel, das eigene Unternehmen mit großen Marken in Verbindung zu bringen.Es bietet sich diesbezüglich an, eine Aktion mit einer beliebten Brand durchzuführen und die Zusammenarbeit geschickt zu kommunizieren: Wer seine Küche bei uns kauft, erwirbt gleichzeitig auch die Produktvorteile von Marke XY. Werben Küchenstudios so, profitieren sie automatisch vom millionenschweren Werbebudget der Big Player.Passende Werbemöglichkeiten voll ausschöpfenUm Neukunden zu erreichen, genügt das reine Anbieten attraktiver Produktpakete leider nicht. Küchenstudios müssen sämtliche Maßnahmen ausschöpfen, die zu ihrem Angebot passen. Das kann Online-Marketing, der klassische Flyer, Kino- oder Radio-Werbung sein. Wichtig zu beachten ist an dieser Stelle jedoch:Jedes Medium sagt etwas über das Küchenstudio aus. Maßnahmen wie etwa das Schalten einer Zeitungsanzeige wirken schlicht veraltet - auch, wenn eine 3D-Vorführung beworben wird. Wer sich modern aufstellen möchte, sollte sich also auf digitales Marketing konzentrieren.Das Marketing-Budget durchdacht festsetzenMöglichst effektiv und ohne nennenswerte Streuverluste sollte jede Werbemaßnahme sein. Ist das der Fall, können Küchenstudios Interessenten deutlich öfter erreichen. Diese Wiederholung ist eine unverzichtbare Grundlage für den Vertrauensaufbau. Es lohnt sich also, ein üppiges Marketing-Budget festzusetzen und dieses durchdacht zu investieren.Aber: Das Geld muss in die richtigen Maßnahmen fließen. Auf eine Erfolgsprüfung und Optimierung darf kein Küchenstudio verzichten, wenn es dauerhaft effektiv bei der Neukundenakquise vorgehen möchte.Über A&M Unternehmerberatung:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing, Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/5392802