Bereit für das Aktienjahr 2023 - https://bit.ly/3FIfowa Das sind die Top-5-Aktien! Jetzt neuen kostenlosen Report von "America's Most Wanted" herunterladen! Die wahrscheinliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte wird von den Märkten seit Wochen erwartet. Anleger blicken deshalb schon ins Jahr 2023 in der Hoffnung, dass die Zinserhöhungen bald zu Ende sein könnten. Doch ganz so schnell dürfte es nicht gehen, warnt Marc Wilhelms, Senior Portfolio Manager beim Vermögensverwalter PP Asset Management. Denn die aktuellen Fundamentaldaten sähen alles andere als rosig aus für die Konjunktur. Anstatt sich für die nächste Rallye in Stellung zu bringen, sollten Anleger lieber Cash zur Seite legen und defensiv investieren, rät Wilhelms. Mehr dazu im Video: Jetzt einschalten!