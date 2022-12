NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Adyen von 2540 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zugleich ein "Top Pick", wie Analyst Adam Wood in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf den europäischen Technologie- und Softwaresektor schrieb. Allgemein rät er, im kommenden Jahr defensiv zu bleiben. ASML, Sage und SAP sind 2023 daher seine defensiven "Top Picks". Für die Aktie des Zahlungsdienstleisters Adyen bleibt Wood zudem unverändert positiv gestimmt. Adyen ist ihm zufolge ein struktureller Gewinner, auch wenn höhere Investitionen die Ausweitung der Margen im Jahr 2023 belasten dürften./ck/ajx



ISIN: NL0012969182

