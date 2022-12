Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt die Einführung der neuen KnowBe4Mobile Learner App an, um Endnutzern die Möglichkeit zu geben, Sicherheitsschulungen und Compliance-Schulungen unterwegs ohne zusätzliche Kosten durchzuführen. So kann das Engagement der Nutzer verbessert und die Sicherheitskultur innerhalb der Unternehmen gestärkt werden.Da die große Mehrheit der Menschen heutzutage Smartphones benutzt, kann mobiles Training die Art und Weise, wie Menschen lernen, revolutionieren. Die neue App ermöglicht es den Endnutzern, ihr Sicherheitsbewusstsein und ihre Compliance-Schulungen bequem von ihren Tablets oder Smartphones aus zu absolvieren und bietet ihnen dabei zeitlich unbegrenzten Zugang.Basierend auf den Abonnementstufen gibt es mehr als 100 Mobile-First-Schulungsmodule, die speziell für Mobilgeräte entwickelt wurden. Die App unterstützt Push-Benachrichtigungen für benutzerdefinierte Ankündigungen, Updates zu zugewiesenen Schulungen sowie Newsletter. Die Anwendung ist für iOS und Android verfügbar und für alle KnowBe4-Kunden mit einem Schulungsplattform-Abonnement kostenlos.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.knowbe4.com/mobile-learner-app.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5392877