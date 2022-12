Künstliche Intelligenz kann so einiges. Nun soll sie auch bei der Suche nach seltenen Metallen und anderen Rohstoffen helfen. Sie kann Muster in der Erdkruste erkennen und so mögliche Fundorte markieren. Das Unternehmen Kobold Metals setzt KI-Algorithmen ein, um Rohstoffe ausfindig zu machen, die vor allem für die Produktion von Batterien für Elektroautos benötigt werden - darunter Kupfer, Kobalt, Nickel, Lithium und seltene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...