Es ist der Underdog unter den Messengern: Threema feiert seinen 10. Geburtstag. Es gibt Konfetti und einen 50-Prozent-Rabatt. Goldregen - Threema feiert Jubiläum. Im Logo flittert das Konfetti, in den App Stores fällt der Preis. 2,49 Euro kostet der Messenger aus der Schweiz derzeit. Und vielleicht lockt das ein paar mehr Nutzer. Denn Threema ist wohl der Underdog unter den Messengern. Immer ein bisschen da, aber nie so präsent wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Was vermutlich auch an den einmaligen Kosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...