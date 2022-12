Stuttgart (ots) -



Der Elefant im Raum beim Thema Sicherung der Rente - also der Punkt, der offensichtlich ist, über den aber Politiker nicht reden wollen - ist: Auch das Rentenalter wird nach und nach erhöht werden müssen. Wenn die Menschen immer älter werden, ist es nur logisch, dass ein Teil dieser Zeit Ruhestand und der andere Teil Arbeit sein muss. In der Ampelkoalition blicken die Parteien höchst unterschiedlich auf das Thema Rente. Deswegen haben sie sich - wie zuvor schon die große Koalition aus Union und SPD - darauf verständigt, dass sich vorerst nicht so viel ändern soll. Das ist bei einer sich absehbar verschärfenden Problemlage eigentlich Arbeitsverweigerung.



