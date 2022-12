Halle/MZ (ots) -



Die Bürger sind es leid, wegen der maroden Infrastruktur täglich Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass insbesondere Sanierungsprojekte von der Planungsbeschleunigung profitieren sollten. Geht es um Neu- oder Ausbauprojekte, sollten Vorhaben priorisiert werden, die Deutschland dabei helfen, klimaneutral zu werden. Dazu gehört die Schieneninfrastruktur, die künftig doppelt so viele Fahrgäste wie heutzutage bewältigen soll.



Alle Ampel-Partner sollten sich darüber klar sein, dass die Bundesregierung an das 1,5-Grad-Ziel und das Klimaschutzgesetz gebunden ist. Noch immer klafft im Verkehrsbereich eine riesige Lücke zwischen den gesetzlich einzusparenden CO2-Emissionen und den Klimaschutzplänen des Ministeriums.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5392934

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de