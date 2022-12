Multimilliardär Elon Musk wurde am vergangenen Wochenende bei einem Kurzauftritt in der Show der Comedians Dave Chappelle und Chris Rock massiv ausgebuht. Das schien ihm zu missfallen. Es war ein ungeplanter Auftritt in der Multifunktionsarena Chase Center in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien, der Elon Musk noch eine Weile in Erinnerung bleiben dürfte. Der seinerseits nicht unumstrittene Komiker Dave Chappelle hatte ihn am Ende der Show auf die Bühne ...

