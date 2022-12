Am 8. Dezember 2022 hat die TIP Group, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, erfolgreich zusätzliche Finanzmittel eingeworben, um das Unternehmen weiter auszubauen und zu stärken und seine strategische Planung umzusetzen.

Die bestehenden Vereinbarungen zur Kreditbasisfinanzierung (BBF für Borrowing Base Financing) (bestehend aus revolvierenden und befristeten Krediten) wurden von 1.197 Mio. auf 1.391 Mio. erhöht. Der Preis, die Laufzeit und die Struktur blieben unverändert. Die BBF wird im Dezember 2025 fällig, verfügt aber über eine Verlängerungsoption von 2 Jahren.

Durch die Schaffung einer neuen "grünen" revolvierenden Kreditbasisfazilität hat TIP weitere 75 Mio. EUR an Liquidität aufgenommen. Diese Teilfazilität ist speziell auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und spiegelt die Absicht der TIP Group wider, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und ihren Kunden hochwertige emissionsarme Anlagen zu bieten. Die Erlöse aus dieser "grünen" Teilfazilität dürfen nur zur Finanzierung "grüner Vermögenswerte" im Einklang mit den von der Loan Market Association veröffentlichten Green Loan Principles verwendet werden.

Bob Fast, Präsident und CEO, erklärt: "Die Aufstockung unserer bestehenden BBF und eine neue, mit Nachhaltigkeit verbundene "grüne" Teilanlage bieten uns die Flexibilität, sowohl organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen und unsere geografische Präsenz zu erweitern. Die zusätzlichen Mittel von bestehenden und neuen Finanzierungspartnern spiegeln das Vertrauen in unser Unternehmen wider, das durch unser Wachstum in den letzten sieben Jahren untermauert wird, und bieten eine starke Plattform, um diesen Weg weiterzugehen."

Hans van Lierop, CFO, fährt fort: "Ursprünglich haben wir 2014 unseren RCF über 300 Mio. EUR mit drei Banken strukturiert und finanziert und diese Finanzierungsvereinbarungen bis 2021 auf 1.197 Mio. EUR an Krediten auf der Grundlage von revolvierenden und befristeten Krediten mit 11 Banken und Nichtbanken im Konsortium erhöht. Eine weitere Erhöhung der Liquidität um 269 Mio. EUR, einschließlich Zusagen von zwei neuen Banken, in diesem Jahr trägt zur Robustheit unserer Bilanz bei. Das starke Interesse am Kreditmarkt ist auf unser Geschäftswachstum und unsere Leistung in den letzten sieben Jahren zurückzuführen, die sich in einem schwierigen Marktumfeld als widerstandsfähig erwiesen haben. Wir schließen das Jahr 2022 mit einer starken Bilanz- und Liquiditätsposition ab, um unsere langfristige Vision zu unterstützen."

Die zusätzlichen Mittel dienen der Unterstützung von Kapitalinvestitionen und künftigen Akquisitionen, um die führende Marktposition des Unternehmens weiter zu stärken, und tragen zu unseren Nachhaltigkeitsambitionen und -zielen bei.

Rabobank und ABN AMRO Bank fungierten bei der Transaktion als gemeinsame Koordinatoren, aktive Bookrunner und gemeinsame Nachhaltigkeitskoordinatoren für die TIP Group. DLA Piper, Amsterdam, unterstützte die TIP Group als Rechtsberater, und Freshfields Bruckhaus Deringer fungierte als Rechtsberater für die Finanziers.

Über die TIP Group

TIP hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, und ist ein führender Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen in Europa und Kanada. Mit Niederlassungen in 18 Ländern und über 138 Servicestandorten ist TIP darauf spezialisiert, den Transport- und Logistiksektor mit Leasing, Vermietung, Wartung und Reparaturen durch eine große Auswahl an Anhängerausrüstung zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tip-group.com

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 36 Milliarden US-Dollar, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Umweltinfrastruktur, Verkehr und soziale Infrastruktur in Nordamerika, Europa und ausgewählten wachstumsstarken Ländern in Asien und Lateinamerika konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält außerdem Büros in London, Neu-Delhi, Singapur, Hongkong, Taipeh und Sydney.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005399/de/

Contacts:

Bei Fragen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director

T +31 20 504 1677

M +31 621 105358

E kapil.sharma@tip-group.com

Rogier Laan

VP Sales and Marketing

M +31 622 948474

E Rogier.laan@tip-group.com