Saas-Plattform für den Bereich Gesundheitswesen bietet klinische Entscheidungshilfe in Echtzeit innerhalb bestehender Arbeitsabläufe

SaVia Health, ein von Ärzten geleitetes SaaS-Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens, das Prozesse für die Patientenversorgung neben elektronischen Krankenakten (Electronic Medical Records, EMR) entwickelt und einbettet, hat eine Seed-Runde von 8,5 Millionen Dollar abgeschlossen. Geleitet wurde die Runde von Intel Capital mit Beteiligung von Kickstart, Peterson Ventures, Tom Burton, dem Gründer von Health Catalyst, und Dr. Brent James, Professor in Stanford und renommierte Koryphäe auf dem Gebiet der Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen.

SaVia Health wurde von dem Arzt Dr. Will Caldwell und einer Gruppe erfahrener Software-Ingenieure aus dem Gesundheitswesen unter der Leitung von David Edwards in Salt Lake City (USA) gegründet. Ihr Ziel war es, Ärzten die Möglichkeit zu bieten, klinische Behandlungspfade selbst zu verfassen und medizinische Beratung am Ort der Behandlung anzubieten.

"Als ich zum ersten Mal sah, wie Ärzte die SaVia-Tools verwendeten, wusste ich, dass die Plattform etwas Besonderes ist. Ich habe in meinen 21 Jahren in der klinischen Praxis noch nie erlebt, dass eine Technologie von Medizinern so begeistert angenommen wurde", so Dr. Will Caldwell, Mitbegründer und CEO von SaVia Health. "Endlich können Ärzte Pflegeprozesse auf eine Art und Weise gestalten, implementieren und modifizieren, die die sich schnell entwickelnde klinische Landschaft widerspiegelt."

"SaVia stellt einen Wendepunkt in Bezug auf die Neugestaltung von Prozessen dar, der tiefgreifende operative und klinische Verbesserungen ermöglicht", erklärt Tom Burton, Mitbegründer und Strategic Advisor von Health Catalyst. "Mit SaVia können Änderungen an der dynamischen Workflow-Datenerfassung innerhalb von Minuten statt Wochen oder Monaten vorgenommen werden, wodurch die Geschwindigkeit der Prozessverbesserung beschleunigt wird."

Heute stellt SaVia Health Medizinern und Administratoren ein vielseitiges Software-Tool zur Verfügung, das papierbasierte Pflegeprozesse in digitale Workflows überführt und diese direkt in das EMR einbettet. Auf diese Weise stehen den Ärzten klinische Empfehlungen in Echtzeit zur Verfügung. Die Standardisierung der Pflege anhand von Best-Practice-Richtlinien hilft, Fehler zu vermeiden und bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.

"Die Pflegekräfte von Intermountain [Healthcare] setzen die Technologie von SaVia seit Jahren ein, um unseren Patienten die bestmögliche Pflege bereitzustellen. Mit den Tools von SaVia können die Pflegekräfte an vorderster Front im Rahmen ihrer klinischen Workflows konsequent Best Practices anwenden", so Raj Srivastava, Senior Medical Executive Director beim Intermountain Healthcare Delivery Institute. "Wir freuen darauf, die Zusammenarbeit mit SaVia als unabhängiges Unternehmen fortzusetzen, um die Ergebnisse für die Patienten auch weiterhin zu verbessern."

"Die Patientenversorgung sieht sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter die reibungslose Integration der neuesten Technologie in bestehende Prozesse", so Nick Washburn, Senior Managing Director bei Intel Capital. "SaVia verändert die Arbeit der Mediziner nahtlos, indem es Daten in Anleitungen umwandelt, welche Schritte unternommen werden sollten und wie jeder Patient am besten versorgt werden kann."

Mit dieser Finanzierungsrunde wird das Unternehmen die Self-Authoring-Plattform weiterentwickeln, die bestehende Bibliothek mit Standardanwendungen erweitern und sich auf die zügige Umsatzsteigerung konzentrieren.

