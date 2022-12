Die Lösungen von HCLTech für Automatisierung und künstliche Intelligenz sollen die Cybersicherheit und das Mitarbeitererlebnis bei einem der weltweit größten Snack-Unternehmen verbessern

HCL Technologies (HCLTech), ein führendes globales Technologieunternehmen, meldete den Abschluss eines erweiterten mehrjährigen Vertrags mit Mondelez International, damit Mondelez International die Cybersicherheit verbessern und digitale Arbeitsplatzdienste weltweit transformieren kann.

Zur Unterstützung seines hybriden Arbeitsplatzmodells hat Mondelez International die erstklassig bewertete Plattform BigFix von HCLTech implementiert, um die Erkennung und Behebung potenzieller Schwachstellen zu automatisieren und sicherzustellen, dass alle Endgeräte wie etwa Server, mobile Geräte und Laptops kontinuierlich gesichert und konform sind.

HCLTech wird seine Expertise in den Bereichen Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um Mondelez International in die Lage zu versetzen, ein intuitives, bedarfsgerechtes, personalisiertes Benutzererlebnis und eine schnellere Problemlösung für seine über 110.000 Mitarbeiter in 79 Ländern bereitzustellen. Überdies wird HCLTech ein Digital Experience Office schaffen, um die kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung des Mitarbeitererlebnisses bei Mondelez International zu unterstützen.

"Mit Blick auf den ständigen Wandel der Arbeitswelt ist es wichtig, den Mitarbeitern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten", sagte Punit Jain, CTO AMEA, Global Digital Workplace Lead, Mondelez International. "Produktive und zufriedene Mitarbeiter bedeuten, dass wir unsere Kunden weiterhin begeistern. Daher müssen wir unsere digitale Arbeitsplatzumgebung proaktiv pflegen und verwalten. Die Zusammenarbeit mit HCLTech wird es uns ermöglichen, die wahre Stärke der intelligenten Automatisierung zu nutzen, um das Wachstum zu fördern und das Mitarbeitererlebnis zu verbessern."

"Wir sind stolz auf die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Mondelez International", sagte Sandeep Saxena, Executive Vice President, European Head of Diversified Industries, HCLTech. "Dies ist eine großartige Bestätigung für das einzigartige geistige Eigentum und die wegweisende Innovation, die HCLTech in den letzten Jahren geschaffen hat. Durch den Einsatz unseres Portfolios an KI- und kognitiven Lösungen der nächsten Generation wird Mondelez International in der Lage sein, seinen Mitarbeitern jederzeit, überall und auf jedem Gerät ein adaptives und belastbares Erlebnis zu bieten."

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 219.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 54 Ländern, das mit einem breiten Portfolio von Technologiedienstleistungen und -produkten führende Fähigkeiten in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud bereitstellt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste zur Verfügung. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis September 2022 auf 12,1 Milliarden Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221212005362/de/

Contacts:

Meenakshi Benjwal, Americas

meenakshi.benjwal@hcl.com

Elka Ghudial, EMEA

elka.ghudial@hcl.com

Devneeta Pahuja, Indien und APAC

devneeta.p@hcl.com