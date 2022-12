Am Samstag, 10. Dezember 2022, um 10.00 Uhr EET, hat Tecnotree den Kauf der Vermögenswerte von CognitiveScale (CS) abgeschlossen. Die Vereinbarung sieht die Übertragung des gesamten geistigen Eigentums von CS vor, einschließlich der Truststar-, Cortex- und Certfai-Plattformen. Ferner hat CognitiveScale Inc. alle Patente, darunter 108 erteilte Patente, an Tecnotree übertragen. Die preisgekrönte AIML-Plattform unterstützt Unternehmen durch die Automatisierung von Entscheidungsprozessen und bietet Vertrauens- und Governance-Funktionen zur Erkennung und Minderung von Geschäftsrisiken. Heute stellt die Plattform umfassend personalisierte Einblicke für mehr als 100 Millionen Kunden in den USA in den Branchen Gesundheitswesen, Handel, Versicherungen, Immobilien und Finanzdienstleistungen bereit. Diese Transaktion ist Teil der aktuellen globalen Strategie von Tecnotree und wird dazu beitragen, den Kundenerwartungen noch besser gerecht zu werden.

Die Integration der preisgekrönten KI/ML-Engineering-Funktionen von CS Cortex in den 5G- und Multi-Cloud-fähigen digitalen Stack von Tecnotree wird die Möglichkeiten von Tecnotree verbessern, intelligente und immersive Kundenerlebnisse und intuitive, integrierte Kataloge zu entwickeln und die Fähigkeiten unserer Kunden zur Monetarisierung von Intelligenz über das Netzwerk zu erweitern. Diese wird uns dabei helfen, ein überragendes Erlebnis für das Projekt MTNN-Metamorphose powered by Tecnotree (das zu Jahresbeginn angekündigt wurde) bereitzustellen, das KI-gestützte Kundensegmentierung, 360-Grad-Customer Journeys und die Gewährleistung von digitaler Kundenzufriedenheit erfordert. Der Vorstoß von Tecnotree in angrenzende Partnerökosysteme und B2B2X-Marketplaces wird durch die vorkonfigurierten Blueprints auf der CS-Plattform für die Branchen Gesundheitswesen, Banken, Versicherungen und Handel unterstützt, ergänzt von Telcom-Blueprints für KI.

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree Oyj, kommentiert: "Dies ist in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein für Tecnotree:

Für unsere Kunden sind wir nun bestens positioniert, um ihren Wettbewerbsvorteil bei der 5G-Monetarisierung und Kundenzentrierung durch KI-gestützte Telecom-Journeys auszubauen.

Für unsere Ökosystem-Partner werden wir intelligente und zukunftsweisende Segmentierungsfunktionen für eine verbesserte Zielgruppenausrichtung und Monetarisierung bereitstellen.

Unsere Mitarbeiter haben nun weltweit die Möglichkeit, mit den fortschrittlichsten digitalen Technologien für AIML, RPA, Trust und Security zu arbeiten.

Für unsere Investoren bedeutet die Transaktion den Eintritt in den nordamerikanischen Markt mit einem klaren Angebot und wiederkehrenden Umsätzen (als ARR), mit wichtigen digitalen Dienstleistungen für Gesundheitswesen, Fintech, Telekommunikation, Versicherungen und Immobilien.

Mit dieser Übernahme wird Tecnotree von einem Anbieter digitaler BSS-Plattformen zu einem Anbieter von umfassenden KI-gestützten Erlebnissen, die physische und digitale Journeys verbinden.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

