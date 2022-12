The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.12.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2022

ISIN Name

CA1806342061 CLARITAS PHARMACEUT. O.N.

CA66976U1049 NORZINC LTD

CA84730M1023 SPEAKEASY CANNAB.CLUB

DE000A3H2226 COGIA AG INH EO 1

DE000DD5AHH0 DZ BANK CLN E.9641

DE000DD5AJ80 DZ BANK CLN E.9700

DE000DD5AVB4 DZ BANK CLN E.10037

LU0392495965 LYXOR S+P MIDCAP ETF I

NO0010734742 ICE GROUP ASA NK 1

US05552Q2021 BIMI INTL MEDICAL DL-,001

US67113Y1082 NUWELLIS INC. -,0001

