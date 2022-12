Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 9. Dezember wurde das weltweit erste C919-Flugzeug mit der Registriernummer B-919A an den Erstkunden, China Eastern Airlines (CEA), ausgeliefert.Die C919 ist Chinas erstes selbst entwickeltes großes Passagierflugzeug, das den internationalen Lufttüchtigkeitsstandards entspricht und über eigenständige geistige Eigentumsrechte verfügt.Es zeichnet sich durch ein hochmodernes aerodynamisches Design, ein fortschrittliches Antriebssystem und fortschrittliche Materialien sowie durch einen geringeren Kohlenstoffausstoß und eine höhere Kraftstoffeffizienz aus.Auf der Vorderseite des ausgelieferten Flugzeugs ist ein chinesisches Siegel mit der Aufschrift "Die erste C919 der Welt" auf Chinesisch aufgedruckt.Das Flugzeug ist mit 164 Sitzen ausgestattet und verfügt über ein Kabinenlayout mit zwei Klassen, darunter 8 Sitze in der Business Class und 156 in der Economy Class. In der Economy Class ist der mittlere Sitz in jeder dreisitzigen Reihe 1,5 cm breiter als die Nachbarsitze, was mehr Komfort bietet.Das Flugzeug hat eine Ganghöhe von 2,25 Metern. Es verfügt über ein effizientes Luftfilterungssystem sowie eine auf die Passagiere abgestimmte Beleuchtung und zeichnet sich durch eine geringe Geräuschentwicklung aus.Außerdem gibt es zwanzig 12-Zoll-Dropdown-Bildschirme, die 1080P-Videos wiedergeben können.Am Tag der Auslieferung unternahmen drei hochrangige CEA-Piloten einen Jungfernflug mit der C919 vom internationalen Flughafen Shanghai Pudong zum internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao.Nach der Ankunft auf dem Shanghai Hongqiao International Airport und dem Passieren einer Wasserschleuse wurde das Flugzeug offiziell in die Flotte von CEA aufgenommen. Es wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 in Betrieb genommen.CEA ist die weltweit erste Fluggesellschaft, die die C919 einsetzt. Sie verfügt über eine Flotte von fast 800 Flugzeugen. Die Fluggesellschaft verfügt über große operative Erfahrung und erfreut sich umfassender Vorteile. Passagiere werden bald die Möglichkeit haben, sich bei CEA von der überlegenen und zuverlässigen Leistung der C919 zu überzeugen.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=435853Bildunterschrift: Weltweit erstes C919-Flugzeug an China Eastern Airlines ausgeliefertLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=435863Bildunterschrift: Weltweit erstes C919-Flugzeug an China Eastern Airlines ausgeliefertFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1966357/1_C919_Aircraft.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1966356/2_C919_Aircraft.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weltweit-erstes-c919-flugzeug-an-china-eastern-airlines-ausgeliefert-301700756.htmlPressekontakt:Frau Wong,Tel.: 86 10 63074558Original-Content von: China Eastern Airlines, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133013/5392971