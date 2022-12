STUTTGART (IT-Times) - Die Mercedes-Benz Group AG hatte im Vorfeld eine Zusammenarbeit mit dem Elektro-Fahrzeug-Hersteller Rivian angekündigt, um Elektro-Transporter in den USA zu produzieren. Doch daraus wird nun vorerst nichts. Mercedes-Benz will derweil am Standort Jawor ein neues Werk für die Produktion...

Den vollständigen Artikel lesen ...