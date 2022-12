Freiburg (ots) -



Das Gewaltmonopol des Staates (...) wird durch die kontinuierliche Zunahme privaten Waffenbesitzes gefährdet. So besitzen in Deutschland eine Million Bürger rund fünf Millionen Schusswaffen. Ständig steigt die Zahl der ausgestellten kleinen Waffenscheine: 2015 waren es 264.000; heute liegt die Zahl bei 756.000. (...) Diese Tendenz ist schon in windstillen Zeiten besorgniserregend. Aber unsere Gesellschaft polarisiert sich, an ihren Rändern wird sie radikaler. (...). Es ist richtig, vor Verschärfungen des Waffenrechtes zu prüfen, ob bisherige Reformen nicht umgesetzt werden konnten, weil Behörden überfordert waren. Aber der Staat muss entschlossen handeln und diejenigen konsequent entwaffnen, die unseren freiheitlichen Staat bedrohen. http://www.mehr.bz/khs347j



