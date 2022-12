Singapur (ots/PRNewswire) -SOC 2, Typ 1 validiert die Stärke der Kontrolle und des Designs der Cybersicherheit von Cactus CustodyMatrixport (http://www.matrixport.com/), eine der weltweit größten Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte, hat bekannt gegeben, dass seine institutionelle Treuhänderdienst-Marke Cactus Custody das Audit seiner Praktiken in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit zur Zertifizierung nach SOC (System and Organization Controls) 2, Typ 1 erfolgreich abgeschlossen hat.Diese Prüfung spiegelt das Engagement von Matrixport für technische und betriebliche Best Practices beim Schutz von Kundendaten und digitalen Vermögenswerten wider. Als wichtiger Industriestandard für Compliance prüft SOC 2 die Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Kundendaten über alle Lösungen hinweg. Das von Deloitte Touche Tohmatsu durchgeführte Audit umfasste eine Bewertung der Sicherheitskontrollen von Cactus Custody gemäß den vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) festgelegten Kriterien für Treuhand-Dienstleistungen.Cynthia Wu, COO von Matrixport, sagte: "Als qualifizierter Depotverwalter, der digitale Vermögenswerte für institutionelle Kunden verwahrt, haben wir unseren Betrieb immer nach den höchsten Sicherheitsstandards geführt. Der Abschluss der Prüfung nach SOC 2, Typ 1 bestätigt das Engagement unserer Teams für den Schutz von Kundendaten und -geldern. Wir werden dieses strenge Audit jährlich durchführen, so dass es im Rahmen unseres Engagments für Kunden auf der ganzen Welt zu einem Routinevorgang für uns wird. Cactus Custody wird in den kommenden Monaten außerdem das Audit für SOC 2, Typ 2 mit Deloitte fortsetzen."Cactus Custody wurde im Juli 2019 erstmals eingeführt und ist der institutionelle Depotdienst von Matrixport, mit dem fast 200 institutionelle Kunden bedient werden, darunter Miner, Fonds, Unternehmen, Stiftungen und Projekte. Cactus Custody wurde mit einem Security-First-Ansatz für digitale Vermögenswerte entwickelt und ist ein in Hongkong ansässiges Treuhandunternehmen, das die Kapitalreservenanforderungen erfüllt und innerhalb der regulatorischen und AML-Richtlinien handelt. Cactus Custody bietet umfassende Crypto-Management-Funktionen für Unternehmen, einen internen Kontrollmechanismus, eine einzigartige DeFi-Konnektivität und verschiedene Finanzdienstleistungen mit Mehrwert.Informationen zu MatrixportMatrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Matrixport erhielt im Jahr 2021 eine Pre-Money-Bewertung als Unicorn-Unternehmen und wurde aufgrund seines kompromisslosen Fokus auf Produktinnovation von CB Insights im Jahr 2022 als eines der 50 vielversprechendsten Blockchain-Unternehmen der Welt benannt. Matrixport bietet die branchenweit umfassendste Suite von marktführenden Krypto-Investmentprodukten. Das digitale Prime-Brokerage-Geschäft Matrixport Institutional bedient mehr als 800 Institutionen in den USA, Europa und Asien und bietet branchenführende Dienstleistungen in den Bereichen Zugang, Hebel, Anlagevermittlung und Depotdienste.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.matrixport.com und https://www.mycactus.com/en.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cactus-custody-von-matrixport-schlieWt-von-deloitte-durchgefuhrte-zertifizierung-nach-soc-2-typ-1-erfolgreich-ab-301700821.htmlPressekontakt:(Matrixport),Ross Gan,Head of Public Relations,ross.gan@matrixport.com; (Wachsman),Bee Shin,Senior Consultant,matrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157129/5392982