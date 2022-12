EQS-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Deutsche Lufthansa AG: Lufthansa Group hebt die Prognose für das Gesamtjahr 2022 an



13.12.2022 / 09:58 CET/CEST

Die Lufthansa Group verzeichnet eine weiterhin starke Nachfrage nach Flugreisen. Die Durchschnittserlöse im Passagiergeschäft liegen deutlich über dem Vorkrisenniveau. Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik werden im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich Rekordergebnisse erzielen. Die Ergebnisentwicklung in den Monaten Oktober und November übertraf die Erwartungen. Die Buchungslage für die kommenden Monate deutet auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung im Passagiergeschäft hin. Der Konzern geht deshalb davon aus, im Geschäftsjahr 2022 ein Adjusted EBIT1 von rund 1,5 Milliarden Euro (zuvor: mehr als eine Milliarde Euro) erzielen zu können. Der Konzern stellt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 am 3. März 2023 vor. 1Adjusted EBIT ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Berechnung des Adjusted EBIT sind im Geschäftsbericht 2021 der Deutschen Lufthansa AG verfügbar.

