Im Bau befindliche 20-MW-Anlage soll der Kundennachfrage in Afrikas größtem Rechenzentrumsmarkt gerecht werden

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, hat heute den Bau eines zweiten Campus (JNB2) in Johannesburg, Südafrika, bekannt gegeben.

JNB11 facility on Vantage Data Centers' developing 80MW campus in Johannesburg, South Africa. The company is now developing a second campus 17 kilometers away. (Photo: Business Wire)

Der Campus JNB2 Isando liegt strategisch günstig in Ekurhuleni, dem Handels- und Industriezentrum der Metropole Johannesburg, in etwa 17 Kilometern Entfernung vom wachsenden Campus JNB1 Midrand. JNB2 wird in der Nähe des internationalen Flughafens OR Tambo und weniger als 2 Kilometer vom neutralen NAPAfrica Internet eXchange entfernt errichtet in einer Region, die für eine Reihe führender Technologieunternehmen als Cloud-On-Rampe dient.

"Südafrika bildet weiterhin das Zentrum für das EMEA-Wachstum von Vantage außerhalb von Kontinentaleuropa", berichtet Antoine Boniface, President, Vantage Data Centers, EMEA. "Die Investition in einen zweiten Campus bekräftigt unser Engagement für diese Region und unsere Kunden, die in diesem nachfragestarken Markt tätig sein wollen."

Das erste Gebäude des JNB2-Campus wird ein zweistöckiges 20-MW-Rechenzentrum mit einer Fläche von 33.000 Quadratmetern beherbergen und Mitte 2024 seinen Betrieb aufnehmen. Vantage nutzt einen Teil eines bestehenden Lagerhauses während der Startphase, um die Kohlenstoffemissionen des Projekts zu reduzieren.

Nachhaltiges Design

Viele Merkmale von JNB2 bauen auf dem standardisierten Campusplan von Vantage auf, der den Schwerpunkt auf nachhaltige Baupraktiken legt. Dazu zählen die Optionen im Bereich erneuerbare Energien durch einen kürzlich abgeschlossenen Stromabnahmevertrag mit SolarAfrica, die Begrenzung der Kohlendioxidemissionen, ein energieeffizienter Betrieb durch eine branchenführende Effektivität des Stromverbrauchs (PUE) sowie die Minimierung des Wasserverbrauchs.

Strom und Kühlung

Das erste Rechenzentrum auf dem JNB2-Campus wird mit einem hocheffizienten, geschlossenen Kühlwasserkreislauf gekühlt, der durch luftgekühlte Kälteanlagen generiert wird. Eine integrierte Economizer-Funktion ermöglicht die Reduzierung der Kompressorenergie in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Auf diese Weise kann Vantage die niedrigeren Temperaturen in der kühleren Jahreszeit dazu nutzen, um den Ressourcenverbrauch zu senken. Die Kunden profitieren von der Stromversorgung durch die Stadt Ekurhuleni, die von einem eigenen Hochspannungsumspannwerk vor Ort ergänzt wird.

Sicherheit und Annehmlichkeiten

Die Sicherheit auf dem Campus hat für Vantage weiterhin Vorrang. Zu den wichtigsten Sicherheitseinrichtungen gehören eine Sicherheitszentrale vor Ort, die rund um die Uhr und an 365 Tagen besetzt ist, sowie Videoüberwachung an allen Zugängen und mehrstufige Authentifizierungs- und Zugangskontrollen für Mitarbeiter, Kunden und Besucher.

Dieses neue Rechenzentrum wird spezielle Büros und Arbeitsbereiche, Pausenbereiche, Konferenzräume, Besprechungsräume und sichere Lagerbereiche bereitstellen.

JNB1-Expansion

Auf dem ersten und preisgekrönten 80-MW-Campus von Vantage in Midrand, Südafrika, eröffnete das Unternehmen im Juli 2022 seine erste 16-MW-Anlage. Um der Kundennachfrage gerecht zu werden, wird die Anlage kontinuierlich erweitert. Die nächste Phase befindet sich im Bau und soll Anfang 2024 in Betrieb genommen werden.

Weitere Informationen zur weltweiten Präsenz von Vantage unter https://vantage-dc.com/data-center-locations/.

