NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum der Absatzvolumina sei ins Stocken geraten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Autobranche. Für die Ergebnisse des vierten Quartals ist er noch optimistisch, gerade für die deutschen Hersteller mit Vorteilen vor Stellantis und Renault. Für 2023 rechnet Roeska aber mit einem Ende der für die Hersteller günstigen Preisspirale./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 21:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 06:23 / UTC



ISIN: DE0005190003

