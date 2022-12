EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Bestellung von Herrn Werner Wegl als neues Vorstandsmitglied für das Handelsressort



14.12.2022

Der Aufsichtsrat der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat heute einstimmig Herrn Werner Wegl mit Wirkung vom 1. Mai 2023 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Damit wird der Vorstand auf drei Mitglieder erweitert. Herr Wegl wird insbesondere die Vorstandsressorts Handel, Treasury und Recht verantworten. Seine Bestellung erfolgt für die Dauer von vier Jahren. Derzeit ist Herr Wegl in leitender Funktion bei der NatWest Bank Europe GmbH in Frankfurt am Main tätig. 14.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

