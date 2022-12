Royal DSM N.V., ein weltweit tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Ernährung und einer nachhaltigen Lebensweise, und die LabTwin GmbH, der führende sprach- und KI-gestützte digitale Laborassistent, haben heute eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit mehrjähriger Laufzeit bekannt gegeben. DSM wird die neu erworbene Technologie in mehreren seiner weltweiten Wissenschafts- und Innovationslabors einsetzen. Gemeinsam wollen wir die wissenschaftliche Arbeit in Forschungs- und Anwendungslabors transformieren und die Innovationszyklen bei DSM und seinen Partnern weltweit beschleunigen, um so einen erheblichen Mehrwert zu schaffen.

"Wir freuen uns zu sehen, dass LabTwin bereits weltweit an mehreren FuE-Standorten von DSM mit mehr als 100 Wissenschaftlern und Technikern zum Einsatz kommt. Wir werden sie bei ihrer digitalen Transformation weiter unterstützen, erklärt Magdalena Paluch, CEO bei LabTwin.

Der digitale Laborassistent von LabTwin ermöglicht eine freihändige Datenerfassung durch Sprachnotizen oder verbundene Laborgeräte während der Tätigkeit am Labortisch und bietet auch unterwegs Zugriff auf Sicherheits- oder Betriebsdaten. LabTwin führt die Wissenschaftler durch die Protokolle und erfasst sämtliche Abweichungen oder Ergebnisse außerhalb der Spezifikationen. Diese Daten werden dann mithilfe der Deep-Learning-Funktionen von LabTwin automatisch strukturiert und mit Metadaten angereichert. Der digitale Assistent wird Teil der umfassenderen Digitalisierungsstrategie von DSM sein, die eine vollständige Integration mit Electronic Lab Notebooks von DSM beinhaltet.

Willi Gottstein, Wissenschaftler und Project Manager bei DSM kommentiert: "LabTwin ist bereits der digitale Assistent vieler unserer Experimentatoren und ermöglicht eine effektivere Nachverfolgung von Labordaten und -ergebnissen, eine FAIR-konforme Datenverarbeitung und effizienteres Reporting. LabTwin senkt die Schwelle für die Aufzeichnung von Beobachtungen ganz erheblich und unterstützt so eine höhere Reproduzierbarkeit von Experimenten und eine einfachere Fehlerbehebung." Hans Roubos, Director Digital Science and Technologies bei DSM, fügt an: "LabTwin bietet uns ein Siri-ähnliches Erlebnis für die Laborumgebung mit vielen Optionen zur weiteren Optimierung unserer Laborabläufe vom Lotsen unserer Wissenschaftler durch Laborprotokolle bis hin zur Interaktion mit Laborgeräten und der Speicherung von Daten und Beobachtungen auf eine intelligente, freihändige Art."

Sowohl DSM als auch LabTwin werden im kommenden Jahr weitere Einzelheiten zu dieser vielversprechenden Zusammenarbeit bekannt geben.

LabTwin entwickelt die nächste Generation digitaler Labortools für intelligente Labore, beginnend mit dem weltweit ersten sprachgesteuerten Laborassistenten. Mit LabTwin können Wissenschaftler Daten erfassen, Informationen abrufen, Experimente verwalten und Dokumentation optimieren ganz einfach über Sprachbefehle. Anhand von Technologie für Spracherkennung und maschinelles Lernen vereinfacht der intelligente Assistent von LabTwin die Datenerfassung, strukturiert wertvolle Informationen und liefert in Echtzeit Empfehlungen für fundiertere, datengestützte Entscheidungen. LabTwin wird von BCG Digital Ventures und Sartorius unterstützt. Sein sprachgesteuerter Assistent wird in Chemieunternehmen und in sieben der Top-20-Pharmaunternehmen rund um den Globus eingesetzt.

Royal DSM ist ein weltweit tätiges, wissenschaftsorientiertes Unternehmen im Segment Gesundheit und Ernährung. DSM umfasst drei Geschäftsbereiche: Food Beverage, Health Nutrition Care und Animal Nutrition Health. Unser langfristiger Erfolg in diesen Märkten erfordert Innovationen, die kundenorientiert sind, Mehrwert schaffen, uns gegenüber Mitbewerbern differenzieren sowie auf Markterkenntnissen und branchenführenden Fähigkeiten bei der Produkteinführung aufbauen. Mit ihren rund 25.000 Mitarbeitenden erwirtschaften DSM und seine verbundenen Unternehmen einen jährlichen Nettoumsatz von etwa 10 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.dsm.com

