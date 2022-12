Eine Delegation des Saudi Fund for Development (SFD) unter der Leitung des Generaldirektors für Asienoperationen des Fonds, Dr. Saud bin Ayed Al-Shammari, legte den Grundstein für das Projekt zur Sanierung und zum Bau von Einrichtungen an der Küstenstraße (Vlora Orikum) in der Republik Albanien. Das Projekt wird vom SFD mit einem zinsgünstigen Entwicklungsdarlehen von 30 Mio. USD finanziert.

SFD delegations and Albanian officials at the ceremony to lay the foundation stone for the project (Photo: AETOSWire)

Das 11 km lange Projekt, das auf die Entwicklung des Infrastruktursektors in der Republik Albanien abzielt, dient der Sanierung und Verbesserung der Dienstleistungsstandards in den angrenzenden Gebieten der Strand- und Küstenstraße (Vlora Orikum). Dazu gehören die Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen und die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen wie Wasser, Strom und Abwasserentsorgung für die Strandgebiete.

Das Projekt wird nicht nur den Handel und die Wirtschaft des Landes fördern, sondern auch zur Erreichung einer Reihe von Zielen der nachhaltigen Entwicklung beitragen, darunter die Ziele 11, 15 und 17, die sich mit der Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden, der Verbesserung des Lebens auf dem Land und der Stärkung von Entwicklungspartnerschaften befassen.

In Anerkennung der Entwicklungsbemühungen des Königreichs durch den SFD in der Republik Albanien seit 2009 lobte S.E. Ministerin Mirela die Tiefe der Beziehungen und die gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und wies darauf hin, dass dieses Projekt dazu beitragen wird, das Wachstum zu fördern und viele Arbeitsplätze zu schaffen.

Seine Exzellenz Faisal Hifzy, der Botschafter Saudi-Arabiens in Albanien, wies auf die Bedeutung dieses Projekts und seine Auswirkungen auf die albanischen Bürger hin, was das Engagement der Regierung des Königreichs Saudi-Arabien widerspiegelt, über den Fonds Entwicklungsprojekte in verschiedenen Ländern zu unterstützen, darunter auch in der Republik Albanien, die enge Beziehungen zum Königreich unterhält.

Dr. Saud Al-Shammari merkte zu dem Projekt an, dass dieses Projekt das Engagement der Regierung des Königreichs Saudi-Arabien durch den SFD für die Unterstützung von Entwicklungsprojekten in der Republik Albanien verdeutlicht. Er lobte die gemeinsamen Entwicklungsanstrengungen mit der Republik und wünschte der albanischen Regierung und dem albanischen Volk weiteren Fortschritt und Wohlstand und betonte, dass dieses Projekt ein Zeichen für die große Entwicklung des Landes sei.

In den vergangenen Jahren hat der SFD neben diesem Projekt vier Entwicklungsdarlehen zur Finanzierung von drei Entwicklungsprojekten im Wert von mehr als 114,5 Mio. USD bereitgestellt, die auf die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele des Landes ausgerichtet sind.

