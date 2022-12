EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

PATRIZIA SE beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms



15.12.2022 / 09:05 CET/CEST

PATRIZIA SE verlängert laufendes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 50 Mio. EUR bis längstens 19. Juni 2023 Die PATRIZIA SE hat am 15. Dezember 2021 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 50 Mio. EUR bekannt gegeben, welches bis 31. Dezember 2022 befristet war (Aktienrückkaufprogramm 2022). Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE hat die Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms 2022 beschlossen. Die Gesellschaft wird unter Ausnutzung der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Juni 2018 erteilten Ermächtigung im Zeitraum bis längstens 19. Juni 2023 weiter eigene Aktien im Rahmen des fortgesetzten Aktienrückkaufprogramm 2022 bis zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten) von maximal 50 Mio. EUR über die Börse erwerben. Bis zum 14. Dezember 2022 hat die PATRIZIA SE in Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 insgesamt 3.296.054 Aktien der Gesellschaft (ca. 3,6% des Grundkapitals) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten) von 40,5 Mio. EUR erworben. Für die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms 2022 stehen damit noch ca. 9,5 Mio. EUR zur Verfügung. Das Aktienrückkaufprogramm wird weiterhin unter Führung eines Kreditinstituts durchgeführt, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der PATRIZIA SE trifft. Dabei darf der von der PATRIZIA SE gezahlte Gegenwert je Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handel an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10% überschreiten und nicht mehr als 20% unterschreiten. Die durch das Aktienrückkaufprogramm 2022 erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft können für die nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juni 2018 zulässigen Zwecke verwendet werden. Kontakt: Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.: +49 69 643505-1114

