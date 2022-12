EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG STÄRKT GESCHÄFTSFELD ARTS+EXHIBITIONS UND ERÖFFNET 2023 NEUE AUSSTELLUNGS- UND SHOWFLÄCHE "ARCHES AT LONDON BRIDGE' IN LONDON



15.12.2022

Corporate News

DEAG STÄRKT GESCHÄFTSFELD ARTS+EXHIBITIONS UND ERÖFFNET 2023 NEUE AUSSTELLUNGS- UND SHOWFLÄCHE "ARCHES AT LONDON BRIDGE" IN LONDON

Berlin, 15. Dezember 2022 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") baut ihre Aktivitäten im Geschäftsfeld Arts+Exhibitions strategiekonform weiter aus. In London (UK), einer der größten Kunst- und Kulturstädte der Welt, wird die DEAG ein neues Ausstellungs- und Showzentrum mit dem Namen "ARCHES AT LONDON BRIDGE" betreiben. Die DEAG-Tochter Kilimanjaro Group hat einen langfristigen Mietvertrag über zunächst 15 Jahre für den Standort abgeschlossen.

Mit ARCHES AT LONDON BRIDGE wird ein bedeutender Beitrag zur Kulturlandschaft geleistet, mit dem sehr gefragte Ausstellungen und Erlebnisse von weltweit anerkannten Künstlern und Marken ermöglicht werden. ARCHES AT LONDON BRIDGE verfügt über eine Veranstaltungsfläche von rund 1.050 Quadratmetern mit modernster Technik für bis zu 400.000 Besucher jährlich. Der Veranstaltungsort verfügt über geschwungene, sechs Meter hohe, höhlenartige Galerien mit 360-Grad-Rundumsicht und dient als immerwährender künstlerischer Raum, in dem die fantastischsten Ausstellungsinhalte der Welt präsentiert werden. Von Ausstellungen mit einigen der größten Marken der Unterhaltungsindustrie der Welt bis hin zu neuen und aufstrebenden Besuchererlebnissen, die auf den Markt kommen, über Kulturveranstaltungen, Comedyshows sowie Darbietungen im Bereich "Spoken Word" bietet ARCHES AT LONDON BRIDGE vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten.

ARCHES AT LONDON BRIDGE ist eine vom renommierten Architekturbüro Cubit3D entworfene Veranstaltungsstätte mit einem ständig wechselnden Angebot an aufregenden Führungen und Ausstellungen. London erhält so die Möglichkeit, Besuchererlebnisse und interaktive Veranstaltungen anzubieten, die bereits in anderen Großstädten auf der ganzen Welt zu finden sind.

Im späten Frühjahr 2023 wird ARCHES AT LONDON BRIDGE mit dem immersiven Kunsterlebnis "Monet's Garden" erstmals seine Türen öffnen. Eine fantastische 360-Grad-Reise durch die Geschichte und das Werk eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Das einzigartige Ausstellungskonzept wird mit modernster Multimediatechnik inszeniert und lässt die Besucher vollständig in die Welt und die berühmten Kunstwerke des impressionistischen Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen. Aufwändige Installationen und Projektionen, kombiniert mit Musik und einer starken Erzählung, lassen rauschende Farbwelten entstehen, die die Gemälde auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben erwecken. Für das Publikum werden Illusionen zur Realität.

Professor Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG, kommentiert: "Wir freuen uns, unser Geschäftsfeld Arts+Exhibitions weiter auszubauen und mit ARCHES AT LONDON BRIDGE Teil des pulsierenden kulturellen und künstlerischen Lebens in Großbritannien zu sein. Mit über 70 Mio. Übernachtungen pro Jahr gehört London zu den beliebtesten Tourismus-Destinationen weltweit. ARCHES AT LONDON BRIDGE liegt im Herzen Londons in unmittelbarer Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie Tower Bridge, London Bridge und The Shard. Durch die Übernahme des Managements eines weiteren Veranstaltungsortes ist DEAG in der Lage, als Veranstaltungsort, als Koproduzent oder als Produzent im kulturellen Hotspot im Zentrum Londons zu agieren."

Stuart Galbraith, CEO von Kilimanjaro, ergänzt: "Unser Ziel ist es, ARCHES AT LONDON BRIDGE zu einer spannenden kulturellen Begegnungsstätte für Londoner und Touristen gleichermaßen zu machen, mit einem ständig wechselnden Angebot an begehrten Exponaten und interaktiven Erlebnissen, die bereits in anderen Großstädten auf der ganzen Welt für Begeisterung sorgen."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 17 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kern-Geschäftsfeldern der DEAG. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions bilden wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Content.

Für mehr als 5.000 Veranstaltungen werden jährlich über 5 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt (Vor-Pandemie-Level) - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "myticket", "Gigantic Tickets" und "tickets.ie".

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt positioniert.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

