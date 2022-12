Bericht unterstreicht globale Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit der legendären Beauty-Marke bis 2030

Mary Kay Inc., ein globaler Verfechter der sozialen Unternehmensverantwortung, veröffentlichte heute einen Bericht über die Fortschritte des globalen Nachhaltigkeitsprogramms der Marke "Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (ELTFAST)" (Bereicherung des Lebens heute für ein nachhaltiges morgen).

"Wir sind stolz auf die Fortschritte, die wir auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit bisher gemacht haben, und es inspiriert uns zu sehen, wie unsere Maßnahmen von heute globale Herausforderungen für künftige Generationen bewältigen werden", erklärte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer von Mary Kay Inc. "Mary Kay ist in nahezu 35 Ländern tätig, und wir betrachten das als eine Leistung und auch eine Verantwortung. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow ist unser Fahrplan für die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, die Reduzierung unserer Umweltbelastungen und die Unterstützung der Gemeinschaften, wo wir tätig sind."

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow erweitert die Vision von Mary Kay bis 2030 und darüber hinaus. Das Programm zeichnet ein Bild dessen, wie der Begriff "gut" für Mary Kay, unabhängige Beauty Consultants, Kundinnen und vor allem für den Planeten aussieht. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow wurde mit den wichtigsten Interessengruppen von Mary Kay entwickelt und steht im Einklang mit den von den Vereinten Nationen ausgegebenen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Damit ist Mary Kay ein wichtiger Teil einer globalen Koalition, die eine bessere Zukunft sicherstellen möchte.

Seit dem Start von ELTFAST im Jahr 2020 hat Mary Kay erhebliche Fortschritte in Richtung auf seine Ziele gemacht, und zwar trotz der zahlreichen Herausforderungen, die durch die COVID-19-Epidemie verursacht wurden. In dem Bericht 2022 sind die seit 2020-dem Beginn eines Jahrzehnts der Aktion- getroffenen Maßnahmen erläutert, und er dient als Bestätigung der Bestrebungen des Unternehmens, nachhaltigen Wandel herbeizuführen.

Business Excellence

Mit seinem Fokus auf die Pflege der Unternehmenskultur gewann Mary Kay 13 Auszeichnungen als Arbeitgeber bzw. großartige Arbeitsumgebung und belegte den 8. Platz auf der Liste der "Unternehmen, die Angestellte nicht verlassen möchten", die von Resume.io veröffentlicht wurde.

Veröffentlichung von Daten zur Vielfalt der Geschlechter in Führungsrollen: Das Geschäftsleitungsteam besteht zu 54 Prozent aus Frauen, Managerpositionen und höher werden zu 59 Prozent von Frauen belegt und 62 Prozent der gesamten Belegschaft sind Frauen.

Im Jahr 2021 lag das Mitarbeiterengagement bei 75 Prozent, eine 6-prozentige Steigerung gegenüber der Engagement-Umfrage von 2019 (Um 10 Prozent höher als der globale Durchschnitt des Mitarbeiterengagements)

38 Unternehmens-Awards für Business Excellence, Sozialverträglichkeit und Nachhaltigkeit.

Deloitte nannte Mary Kay Inc. unter den bestgeführten Unternehmen 2022 in den USA.



Produktverantwortung

Zertifizierung des Forest Stewardship Council (FDC) (Nur in den USA) . Mit der FSC-Zertifizierung wird bestätigt, dass Produkte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, die umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Vorteile bringen.

. Mit der FSC-Zertifizierung wird bestätigt, dass Produkte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen, die umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Vorteile bringen. 12 Prozent unserer indirekten Zulieferer befinden sich im Besitz von Frauen, Minderheiten oder Veteranen (Nur in den USA)

Palmölzertifizierung 88 Prozent und Palmkernzertifizierung 72 Prozent

Veranstaltung eines ersten Gipfeltreffens von Zulieferern mit Fokus auf Nachhaltigkeit am globalen Hauptsitz

Auszeichnung als 2022 Silver Champion für Vielfalt und Einbeziehung bei Zulieferern

Nominierung und Bestätigung als Mitglied des Lenkungsausschusses für SPICE (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics)



Verantwortungsvolle Herstellung

Unterstützung der Arbor Day Foundation bei drei globalen Aufforstungsprojekten in Brasilien, Madagaskar und den USA

Fortgesetzte zusätzliche Wassernutzungsanalyse mit Plänen für die Installierung neuer Wasserzähler

Unterstützung des Global-Reefs-Programms von Nature Conservancy über 12 verschiedene Auswirkungsprogramme

Beitritt zur Ocean Stewardship-Koalition des Globalen Paktes der Vereinten Nationen

Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Facility (R3) gab bekannt, dass die Rezertifizierung OSHA VPP Star ohne jegliche Befunde und Empfehlungen erfolgreich bestanden wurde.

Erhalt der OSHA Star Re-Certification Credentials.

Befähigung von Frauen

Veröffentlichung von "Piloting SDG Localization at the Village Level: A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China." Impact Report (Phase 1: 2017-2021).

Abschluss von The Women's Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool im Rahmen unserer Teilnahme am globalen Pakt der Vereinten Nationen mit dem Ziel einer beschleunigten Gleichstellung der Geschlechter

im Rahmen unserer Teilnahme am globalen Pakt der Vereinten Nationen mit dem Ziel einer beschleunigten Gleichstellung der Geschlechter Fortschritte bei Frauen in Führungsrollen in der Fischerei in Mexiko mit acht Projekten, die von The Nature Conservancy implementiert werden.

Unterstützung des globalen Starts eines kostenlosen Unternehmerprogramms in sechs Sprachen, das von der SheTrades-Initiative des Internationalen Handelszentrums entwickelt wurde.

Vergabe von 14 MINT-Stipendien an junge Frauen in der ganzen Welt, die eine Laufbahn in MINT-Berufen anstreben

Beitritt zum globalen Pakt der Vereinten Nationen mit dem Ziel der Gleichstellung der Geschlechter zur vertieften Implementierung der Frauenbefähigungsgrundsätze

Einreichung einer Umfrage über die Implementierung von Verpflichtungen in den Koalitionen für Gleichstellung der Generationen; die Ergebnisse werden im Women's Generation Equality Accountability Report 2022 der Vereinten Nationen erläutert

Sozialverträglichkeit

Seit 2008 hat Pink Changing Lives durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit mehr als 3.250 Organisationen und Spenden von mehr als 17 Millionen US-Dollar im Leben von mehr als sechs Millionen Frauen und ihren Familien einen Unterschied bewirkt. Im Jahr 2022 hat das Befähigungsprogramm mehr als 20 NRO in der ganzen Welt unterstützt.

Von Mary Kay und der Mary Kay Ash Foundation gewährte Zuschüsse unterstützten die Entwicklung und den Start eines Programms "GBV Guidance for Development" und dessen Einführung in 10 betroffenen Ländern sowie die Erstellung einer Community of Practice, der sich bisher 240 Mitglieder in 16 Ländern angeschlossen haben.

Von Mary Kay und der Mary Kay Ash Foundation gewährte Zuschüsse unterstützten den Trust Fund der Vereinten Nationen bei seiner Arbeit mit 54.822 von Gewalttätigkeit betroffenen Frauen und Mädchen über 157 GBV-Projekte in 68 Ländern in fünf Regionen. Dazu gehörten Frauen und Mädchen mit Behinderungen, Frauen und Mädchen, die ihre Heimat verlassen mussten, sowie eingeborene Frauen und Mädchen.

Spenden in Höhe von mehr als 1,3 Millionen US-Dollar an weltweit tätige Organisationen, die zur Bereicherung des Lebens von Frauen beitragen.

