Weifang, eine Stadt in der ostchinesischen Provinz Shandong, hat Maßnahmen ergriffen, damit ihre Wirtschaft international expandieren und eine größere Marktöffnung erzielen kann.

Während die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie in China weiter optimiert werden, ermutigt Weifang Unternehmen aus der Region, ausländische Märkte zu erschließen. Dazu ergreift die Stadt eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen, zu denen unter anderem die Bereitstellung von Beratungsleistungen und vereinfachte Genehmigungsverfahren zählen.

Die regionale Verwaltung hat auch an die Unternehmen appelliert, über Online- und Offline-Kanäle an internationalen Messen teilzunehmen. Seit Januar haben 76 Unternehmen an 82 Ausstellungen in den Bereichen Lebensmittel, Gemüse und Automobilbauteile in Ländern wie Deutschland, Japan und Südkorea teilgenommen und Verträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 2 Milliarden Yuan (286,6 Millionen US-Dollar) abgeschlossen.

"Weifang war schon immer ein Hotspot für ausländische Investitionen", so Feng Bo, Leiter der Handelskammer von Weifang.

Von 2012 bis 2021 genehmigte Weifang insgesamt 957 neue Projekte mit ausländischer Finanzierung, wobei sich das eingesetzte ausländische Kapital auf 7,82 Milliarden US-Dollar belief. Im Jahr 2021 richtete der malaysische Energiekonzern Petronas in Staatsbesitz seine China-Zentrale in Weifang ein, welche die erste ihrer Art in der Stadt ist. Bis Ende 2021 tätigten Investoren aus 92 Ländern und Regionen der Welt Investitionen in Weifang; es wurden 3.874 Projekte mit ausländischem Kapital gestartet.

"Weifang kann große Wettbewerbsvorteile hinsichtlich der Unterstützung von Industriebetrieben, der Infrastruktur und des Geschäftsumfelds vorweisen. Daher sehen ausländische Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung von Weifang optimistisch und sind bereit, den Markt von Weifang auszubauen und gemeinsam mit Weifang zu wachsen", so Feng.

Im Jahr 2021 erzielten 1.211 mit ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen in Weifang einen Gesamtumsatz von 173,57 Milliarden Yuan; ihr Import- und Exportvolumen erreichte mehr als 33,09 Milliarden Yuan, was etwa 12,5 Prozent des gesamten Außenhandelsvolumens der Stadt entspricht.

Darüber hinaus werden die in Weifang ansässigen Unternehmen dazu ermutigt, Produktionsanlagen oder Einrichtungen im Ausland zu gründen, um den internationalen Markt zu erweitern.

Bis Ende 2021 hatten 322 in Weifang ansässige Unternehmen Niederlassungen in 86 Bezirken bzw. Regionen in Bereichen wie Maschinenbau, Landwirtschaft, Logistiklager und Holzverarbeitung eröffnet.

Bislang hat Weifang Handelsbeziehungen mit 216 Ländern und Regionen aufgebaut. Nach Angaben von Wang Bo, dem Leiter der Zollbehörde von Weifang, erreichte das Außenhandelsvolumen von Weifang im Jahr 2021 266,39 Milliarden Yuan, was gegenüber 2012 einer Steigerung um das 2,8-Fache entspricht.

