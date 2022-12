NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 115 schwedischen Kronen belassen. Die Erlös-Kennziffern des Modekonzerns hätten nahezu den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Schweden dürften in nächster Zeit mit einem starken Kostendruck konfrontiert sein, die Aussichten für die Bruttomarge seien ab dem zweiten Halbjahr 2023 aber freundlicher./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 02:25 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 02:25 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

