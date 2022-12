Mercedes-Benz kooperiert mit dem norwegischen Aluminiumhersteller Hydro, um den CO2-Fußabdruck von Aluminium in der Automobillieferkette deutlich zu reduzieren. Bereits 2023 soll Aluminium mit einem um fast 70 Prozent reduzierten CO2-Fußabdruck unter anderem in EQ-Modellen von Mercedes eingesetzt werden. Die Partnerschaft strebt darüber hinaus nahezu emissionsfreies Aluminium bis 2030 an, wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...