Das Unternehmen für prospektive Erkenntnisse über Lieferketten und prospektive Analysen erhält im Dezember zwei Branchenauszeichnungen für seine automatisierte, mehrschichtige Lieferantenvisualisierung und seine unübertroffene Risikoanalyse

Everstream Analytics, der globale Anbieter von Erkenntnissen und Risikoanalysen für Lieferketten, meldete, dass er zwei Branchenauszeichnungen erhalten hat: den Top Tech Startup 2022 Award von Food Logistics und von Supply Demand Chain Executive sowie den Top Software Technology Provider Award 2022 von Food Logistics

Die Plattform von Everstream, die von vielen der einflussreichsten Unternehmen der Welt genutzt wird, kombiniert Milliarden von Lieferkettendatenpunkten mit leistungsfähiger KI, fortschrittlichen Analysen und graphischer Visualisierungstechnologie und produziert präzise, langfristige und strategische Risikowerte, die auf Material-, Lieferanten- und Produktionsanlagen-Ebene bewertet werden. Mit diesen Auszeichnungen werden der positive Einfluss des Unternehmens auf Lieferketten und Logistik sowie seine wesentlichen Leistungen für sichere, effiziente und zuverlässige globale Lieferketten für gekühlte Lebensmittel und Getränke gewürdigt.

"Wir von Everstream setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass die Lieferketten für unsere Kunden unterbrechungsfrei bleiben, indem wir Risiken aus dem Weg räumen", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream. "Es ist uns eine Ehre, dass wir diese beiden Branchenauszeichnungen erhalten haben, die unsere Position als verlässlicher Marktführer und Branchenpartner bekräftigen. Mit Blick auf das Jahr 2023 freuen wir uns darauf, noch mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre größten Herausforderungen in Chancen zu verwandeln, um so den Ruf ihrer Marke zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhalten und den Umsatz zu steigern."

Im Jahr 2022 wuchs der Kunden-/Nutzerstamm von Everstream um 550 %. Die Kunden von Everstream verzeichneten einen Rückgang der durch Unterbrechungen verursachten Umsatzeinbußen um 30 sowie eine Zeitersparnis von 70 beim Risikomanagement. Zu den Meilensteinen zählen eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 24 Mio. US-Dollar sowie Neukunden wie AB InBev, General Mills, KIOXIA, Shaw Industries und Whirlpool. Das Unternehmen erhielt außerdem mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Top Supply Chain Projects Award von Supply Demand Chain Executive und den SupplyTech Breakthrough Award.

Nach diesen Auszeichnungen wird sowohl in Food Logistics als auch in Supply Demand Chain Executive ein Feature über Everstream sowie über andere Preisträger veröffentlicht. Die vollständige Liste mit den Preisträgern der Top Tech Startup Awards finden Sie unter https://foodl.me/ibl8vs. Die vollständige Liste mit den Preisträgern der Top Software Technology Providers Awards finden Sie unter https://foodl.me/h27cmu.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt globale Standards für die Lieferkette. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prospektiver Analytik auf seinen immensen unternehmenseigenen Datenbestand liefert Everstream vorausschauende Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert die vollständigen Informationen, die schärferen Analysen sowie die präzisen Prognosen, die notwendig sind, um eine Lieferkette in einen Geschäftswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

