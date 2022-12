Googles Suchergebnisse zeigen die falsche Hymne für die Sonderverwaltungszone Hongkong an. Die Regierung möchte das ändern, Google stellt sich allerdings quer. Wer auf Google nach der Nationalhymne von Hongkong sucht, findet in vielen Fällen einen Song namens "Glory to Hong Kong" als ersten Treffer. Das ist aber nicht die offizielle Hymne der Sonderverwaltungszone, sondern einen Protestsong, der inoffiziell als Hymne der für Unabhängigkeit von China Demonstrierenden ...

