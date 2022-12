Ab dem 1. Januar 2023 ist Xpublisher in einer hochsicheren Cloud-Umgebung verfügbar und überzeugt mit neuem Design, verbesserter Funktionalität und zertifizierter Benutzeroberfläche.

Das Redaktionssystem der Xpublisher GmbH erhält erstmalig eine cloudbasierte SaaS-Architektur. "Unser Multichannel Publishing-System ist damit direkt einsatzbereit und von überall zugänglich", erklärt Matthias Kraus, CEO Xpublisher. "Dank verschiedenster Individualisierungsoptionen können User die Software ganz auf ihre Bedürfnisse zuschneiden." Zudem zeigt sich die Benutzeroberfläche in einem modernisierten und barrierefreien Design.

Multichannel Publishing individuell skalierbar

Geschäftslogiken lassen sich ohne aufwendige Softwareentwicklung jederzeit erweitern und ausbauen, ebenso wie Nutzerzahlen, Speicherplatz und Leistungsumfang. Auch Updates und Verbesserungen gelangen automatisch in den Produktiveinsatz. Der grafische BPMN-Editor ermöglicht es, eigene Workflows zu gestalten, um komplexe Arbeitsabläufe zu digitalisieren und die Zusammenarbeit zu fördern. Ein personalisierter Arbeitsvorrat gibt Übersicht über anstehende Aufgaben und den Status des Gesamtprozesses.

Digital Asset Management

Eine weitere Neuerung ist das integrierte, leistungsstarke Digital Asset Management. Es organisiert alle Inhalte an einem Ort und gibt Nutzer:innen durch das Hinterlegen von Metadaten per Drag-and-drop die Kontrolle über ihre Daten. Diese bearbeiten Assets direkt in den bereits vorhandenen Desktop-Anwendungen wie Adobe Photoshop und InDesign oder Microsoft Power-Point. Das Xpublisher Digital Asset Management ist entweder als Teil des Xpublisher Multichannel Publishing oder separat lizenzierbar und gewährt Unternehmen damit ein hohes Maß an Flexibilität.

Ausleitung in alle Kanäle

Von der Erstellung über die Verwaltung bis hin zur Publikation begleitet der neue Xpublisher Unternehmen im gesamten Produktionsprozess ihrer Inhalte. Der Fokus liegt dabei auf der Ausleitung in digitale Kanäle sowie auf der voll- oder teilautomatisierten Produktion von Zeitschriften, Büchern, technischer Dokumentation, juristischen Dokumenten oder Finanzberichten.

Xpublisher on Fabasoft PROCECO

Xpublisher Multichannel Publishing ist Teil des Business Process Ökosystems Fabasoft PROCECO. Als kuratiertes Ökosystem vereint es ausgewählte, miteinander abgestimmte, qualitativ hochwertige digitale Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Die technologische Basis bildet die leistungsstarke Fabasoft Cloud. Die Softwareprodukte und Cloud-Services der Fabasoft Gruppe sind in Bezug auf Zuverlässigkeit, Daten- und Rechenzentrumssicherheit sowie Barrierefreiheit vielfach international zertifiziert und ausgezeichnet.

Über Xpublisher GmbH

Xpublisher ist ein führender Anbieter im Multichannel-Publishing und bietet mit Xeditor und Xpublisher intuitive Lösungen zur Erstellung, Verwaltung und automatisierten Publikation von Zeitschriften, Büchern und Dokumentationen. Xpublisher wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen betreibt eine Tochtergesellschaft in den USA und ist seit 2019 Teil des Fabasoft Konzerns. Zahlreiche führende internationale Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft- und Raumfahrt, Technologie, Bildung, Öffentlicher Verwaltung und vielen weiteren Branchen vertrauen bereits auf die Produkte von Xpublisher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xpublisher.com

Contacts:

Markus Däubler

+49 (0) 89 547 261 78 41

markus.daeubler@xpublisher.com