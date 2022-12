NEWMONT MINING ist mit 37 Mrd. $ Marktwert für einen Umsatz von knapp 12 Mrd. $ die größte Goldmine des Westens. Das Ergebnis je Aktie gerechnet ist nicht aussagefähig, aber wichtig ist die grundsätzliche Ausgangslage mit etwa 2 - 2,20 $ Gewinn je Aktie p. a. Interessant ist dagegen die Interpretation der Stabilisierung des Kurses von NEWMONT MINING in den letzten Monaten. Für eine Goldmine ist dies ein Sonderfall. Offensichtlich ist auf der Stabilisierungsebene ein nachhaltiges Kaufinteresse vorhanden, das nur von größeren Investoren getragen sein kann. Darin liegt der Erwartungswert und umgekehrt auch ein mögliches Signal für den Goldpreis selbst.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 50! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 50 u.a.:++ Die Profis zahlen die Rechnung mit++ War die Herbstrally ab September ein Fehlstart?++ Stühlerücken im FRESENIUS-Konzern++ ZALANDO: Was kommt nach dem Kursabsturz?++ VONOVIA - Leitbulle im Immobilien-Sektor++ New York geht mit geteilter Meinung in die JahreswendeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info