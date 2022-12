Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die EZB auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag eine Erhöhung um 50 Basispunkte beschlossen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Die Notenbank halte zudem merklich höhere Zinsen für notwendig, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Der DAX baue seine Verluste in einer ersten Reaktion aus und notiere deutlich im Minus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...