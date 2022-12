Wien (www.fondscheck.de) - Einige Neuerungen gibt es bei der französischen Fondsgesellschaft Comgest, so die Experten von "FONDS professionell".Der langjährige Sales-Leiter Österreich, Dieter Wimmer, trete mit Jahresende in den Ruhestand. Er habe das Geschäft von Comgest in Österreich über das vergangene Jahrzehnt von annähernd Null weg aufgebaut und die Gesellschaft als fixen Markt-Player etabliert. Per Ende Juni 2022 seien österreichische Dachfonds mit rund 62 Millionen Euro in Comgest-Fonds investiert gewesen. Der Pariser Asset Manager sei in einigen Dutzend Austro-Dachfonds vertreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...