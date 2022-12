Deutschlands Unternehmen schütten 2023 so viel Geld aus wie nie. Die Redaktion hat ein Portfolio mit neun Titeln und über sechs Prozent Dividendenrendite erstellt. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage werden Deutschlands Unternehmen im kommenden Jahr so viel Geld ausschütten wie nie zuvor. €uro am Sonntag erwartet, dass die Mitglieder von DAX, MDAX und SDAX insgesamt 64,7 Milliarden Euro Dividende zahlen. Weitere 9,6 Milliarden will Volkswagen ...

