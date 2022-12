Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Zuletzt musste sich Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk zur Finanzierung des Twitter-Kaufs erneut von Anteilen am Elektroautohersteller im Milliardenwert trennen. Der Kurs der Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen. Investoren werden wegen der Doppelrolle des 51-Jährigen bei Tesla und Twitter zunehmend unzufrieden, zumal der Elektroautobauer selbst einige operative Probleme hat. Analysten präsentieren sich derweil aber optimistisch. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 4. Platz. Die Aktie von BioNTech hat im Zuge der starken Nachrichten des US-Konkurrenten Moderna sowie die Hoffnung auf eine Zulassung des eigenen Corona-Impfstoffs in China deutlich zugelegt. Auch einige Analysten haben das Papier genauer unter die Lupe genommen. Sie sehen weiteres deutliches Potenzial für die Aktie.