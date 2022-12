Es weht doch wohl nicht etwa ein nachhaltig frischer Dividendenwind bei Edel? Nachdem das Medienunternehmen zur vergangenen Hauptversammlung (HV) - nach zuvor zehn Jahren mit einer stabilen Dividende von 0,10 Euro je Aktie - überraschend eine Verdopplung der Ausschüttung auf die Agenda setzte, plant Edel zur nächsten HV im Frühjahr 2023 eine abermalige Anhebung der ... The post Edel: Mehr als nur eine Dividenden-Story appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...