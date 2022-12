Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Achim Plate hat in der gestrigen Aufsichtsratssitzung aus persönlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der mVISE AG (ISIN DE0006204589/ WKN 620458) mit dem gestrigen Tag niedergelegt, bleibt der mVISE AG als Aufsichtsrat aber erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...