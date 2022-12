Zum sechsten Mal in Folge wurde Search Cloud-Anbieter Sinequa von Gartner als Leader im Magic Quadrant 2022 für Insight Engines positioniert

In der vernetzten Arbeitswelt von heute müssen Unternehmen relevante Informationen schnell nutzen können. Die Search-Cloud-Plattform von Sinequa stellt Beschäftigten diese in großem Umfang über anpassbare Suchanwendungen zur Verfügung, on-premises oder in der Cloud. Diesen Fähigkeiten verdankt das Unternehmen die erneute Verleihung des Status eines Leaders im Magic Quadrant für Insight Engines.

Unternehmen können inzwischen auch die Vorteile von "Workplace Search", der ersten SaaS-Anwendung von Sinequa, in Anspruch nehmen. Dieses SaaS-Modell erleichtert die Einführung und Wartung einer Suchtechnologie und wurde für Global-2000- und mittelständische Unternehmen entwickelt, die keine eigene Plattform für die Entwicklung von Insight-Apps betreiben wollen.

Alexandre Bilger, Präsident und CEO von Sinequa: "Mit unserer Suchtechnologie adressieren wir hochkomplexe Anwendungsfälle und werden weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihnen genau die Suchfunktionen bereitzustellen, die sie zur Umsetzung ihrer digitalen Transformation benötigen. Unternehmen können damit das enorme Potenzial ihrer vorhandenen Inhalte freisetzen und so ihre Effizienz, Produktivität und Innovationskraft fördern."

Leader des Magic Quadrant weisen ein ausgeprägtes Verständnis des Marktes für Suchmaschinen auf. Sie verfügen über die Vertriebs- oder geografische Strategie, um ihr Marketing effektiv zu nutzen, bieten Produkte mit einem breiten Spektrum wichtiger Funktionen und verfügen über eine anhaltende Marktpräsenz, starken Vertrieb und etablierte Betriebsabläufe. Kunden loben ihre Erfahrungen mit den Anbietern und ihren Produkten oder Dienstleistungen.

Ein Exemplar des kompletten Gartner 2022 Magic Quadrant for Insight Engines findet sich unter: https://www.sinequa.com/gartner-magic-quadrant-insight-engines-2022/

Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen Mai 2022.

Über Sinequa

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der großen und komplexe Organisationen eine intelligente Unternehmenssuch- und Analyseplattform bereitstellt. Die Beschäftigten der Sinequa-Kunden erhalten dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität das Unternehmen wird informationsgetrieben. Die Sinequa-Plattform wurde durch die Erfahrung in Projekten für große Organisationen, in komplexen Umgebungen mit großen und vielfältigen Daten und Inhalten geschaffen. Sie ist vollständig integriert und konfigurierbar, um aktuelle und zukünftige Anforderungen im Hinblick auf die Informationsbeschaffung zu erfüllen. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.

