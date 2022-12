Bitcoin Kurs verliert - US-Dollar zieht an - Fed und EZB lassen aufhorchen

Im Kampf gegen die Inflation hält die EZB weiterhin an ihrer restriktiven Geldpolitik fest. Zudem erhöhten weitere Notenbanken die Zinsen am Donnerstag. Auch wenn der geldpolitische Gegenwind etwas nachlässt, bleiben die Risiken schwelend. Der US-Dollar nimmt in diesem Zusammenhang wieder an Fahrt auf, was zulasten des Bitcoin Kurses geht.

Eine Bitcoin-Einheit büßt rund zwei Prozent auf 17.500 Dollar ein. Der sogenannte Dollar-Index verteuert sich um 0,30 Prozent auf 103,5 Zähler. EZB erhöht Zinsen wie erwartet - Bank of England und norwegische Zentralbank erhöhen Zinslevel ebenfalls Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstagnachmittag wie erwartet die Zinsen um 0,50 Prozentpunkte auf nun 2,50 Prozent angehoben. Anleger hatten im Vorfeld damit gerechnet.

Damit folgt die EZB der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed), welche am Vorabend den Leitzins ebenfalls um einen halben Prozentpunkt nach oben korrigiert hatte.

Auch die norwegische Notenbank hatte am Donnerstag den Zinssatz erhöht - von 2,50 auf 2,75 Prozent. Die britische Notenbank (Bank of England) korrigierte das Zinslevel nach dem Vorbild der Fed nebst EZB um 50 Einheiten auf 3,50 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.