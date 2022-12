Das BCI von Synchron kann den Patienten ohne Gehirnoperation eingesetzt werden. Insgesamt konnte das Unternehmen 75 Millionen Dollar in der Finanzierungsrunde sammeln. Synchron ist ein Startup für sogenannte Brain-Computer-Interfaces (BCI). Diese Interfaces werden in der Regel in die Gehirne der Patienten implantiert und dienen dazu, zum Beispiel einen Computer nur mit den Gedanken zu ...

