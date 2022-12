Die neue Abonnement-Art "mit Werbung" macht heute den Eindruck, ein Sorgenkind zu sein. Die anvisierten Zuschauerzahlen wurden teilweise nicht erreicht, so das US-Portal "Digiday" unter Berufung auf Werbezeitenvermittler. Die geschalteten Anzeigen wurden demnach weniger oft angeschaut als mit den Werbekunden vereinbart.



An dieser Stelle macht sich das von NETFLIX verfolgte Prinzip "pay on delivery" nicht bezahlt. Anders als im Geschäft mit TV-Werbung üblich, gewährt der Streamingdienstleister den Anspruch auf Rückzahlung, sofern vereinbarte Zuschauerzahlen verfehlt werden. Nur ein Teil der Werbekunden hat indes auf Rückzahlung bestanden und will die Beträge später nutzen. Man könnte dem neuen Abo-Modell also durchaus etwas Zeit lassen und den Erfolg abwarten.



Diese Geduld haben viele Besitzer der NETFLIX-Aktie heute anscheinend nicht aufgebracht. Je 1 % Kursrückgang bedeutet für NETFLIX auf dem aktuellen Niveau rund 1,4 Mrd. $ weniger Börsenwert. Das macht heute einen Bewertungsunterschied von fast 11 Mrd. $ aus.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



