Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Das große Finale des Wettbewerbs Nanshan Entrepreneurs Star 2022 unter dem Motto "Starunternehmer zusammenbringen, um eine bessere Zukunft zu schaffen" endete am 12. Dezember. Insgesamt wurden 12 Projekte ausgezeichnet, sechs davon in der Scale-up-Gruppe und sechs in der Start-up-Gruppe.Mehr als 600 Projekte aus sechs Branchen nahmen am diesjährigen Wettbewerb teil, und 20 von ihnen schafften es nach drei hart umkämpften Runden ins Finale. Der erste, zweite und dritte Preis der Start-up-Gruppe wurde vergeben für "Eine neue Generation von Phased-Array-Terminals für die Satellitenkommunikation", "Forschung und Entwicklung sowie Industrialisierung von eigener industrieller Simulationssoftware" und vier weitere Projekte. Die Preisträger der Scale-up-Gruppe waren "PhiGent Robotics - die nächste Generation von autonomen Fahrlösungen, die sich auf das 3D-Verständnis konzentrieren", "Das tragbare Piano PopuPiano Smart" und vier weitere Projekte.Mit einem Preisgeld von insgesamt etwa 9 Millionen Yuan warf dieser Wettbewerb ein Schlaglicht auf die Entwicklung der "20+8" strategischen aufstrebenden Branchen und der zukünftigen Industriecluster von Shenzhen und richtete sich an die sechs Schlüsselbranchen, die vom China (Shenzhen) Innovation & Entrepreneurship International Competition gefördert werden. Nach dem Wettbewerb erhalten die Teilnehmer umfassende Assistenz und Hilfe, um das Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen. Diese Katalysatoren werden Start-up-Finanzierung, Ansiedlungsprämien, Priorität für den Beitritt zu MakerSpace zu geringen Kosten, Priorität für die Beantragung von Wohnungen oder Mietzuschüssen für Talente (nur für qualifizierte Gewinnerteams) usw. umfassen.Seit seiner Einführung im Jahr 2008 fand der Innovation Nanshan Entrepreneurs Star Contest 15 Jahre in Folge statt. Im Laufe dieser Jahre haben sich mehr als 20.000 Unternehmerprojekte für den Wettbewerb angemeldet, von denen 4.000 aus dem Ausland kamen und 707 mit Preisen ausgezeichnet wurden. Es sind zehn börsennotierte Unternehmen, acht spezialisierte und hochentwickelte KMU ("kleine Riesen") auf nationaler Ebene und eine Reihe herausragender Unternehmen aus dem Wettbewerb hervorgegangen, darunter Orbbec, Appotronics, RoboSense und weitere. Der Wettbewerb ist zu einer Brücke geworden, die Unternehmen mit Ressourcen wie Kapital, Talenten und Branchen verbindet. Er hat außerdem einen Hebel zur Förderung der Innovation von Regierungsdiensten und Unternehmertum geschaffen und ist zu einem Aushängeschild für die Innovation und das Unternehmertum im Distrikt Nanshan geworden.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-wettbewerb-nanshan-entrepreneurs-star-2022-endet-in-shenzhen-china-mit-groWem-finale-301704416.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The 2022 Innovation Nanshan Entrepreneurs Star Contest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167332/5395857