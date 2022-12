EQS-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

SÜSS MicroTec SE: Dr. Götz M. Bendele kehrt nicht in den Vorstand der SÜSS MicroTec SE zurück | Dr. Bernd Schulte bleibt als Vorstandsvorsitzender (CEO) im Amt



15.12.2022 / 18:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Götz M. Bendele kehrt nicht in den Vorstand der SÜSS MicroTec SE zurück | Dr. Bernd Schulte bleibt als Vorstandsvorsitzender (CEO) im Amt Garching, 15.12.2022 - Dr. Götz M. Bendele verzichtet aus persönlichen Gründen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE auf eine Wiederbestellung als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vorstands der SÜSS MicroTec SE. Damit scheidet Dr. Bendele aus dem Unternehmen aus. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Dr. Bendele und dankt ihm für seine Leistungen seit seinem Amtsantritt. Das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO) wird weiterhin von Dr. Bernd Schulte wahrgenommen, der im Oktober aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt worden war, um Dr. Bendele temporär zu ersetzen. Dr. Schulte hat sich bereit erklärt, den Vorstandsvorsitz bis zum Ende des maximal einjährigen Abordnungszeitraums zu übernehmen. Spätestens im Oktober 2023 wird er in den Aufsichtsrat zurückkehren. Der Aufsichtsrat hat einen Prozess gestartet, um das dritte Vorstandsmandat nach dem Ausscheiden von Dr. Bendele im kommenden Jahr dauerhaft neu zu besetzen.

Kontakt: SÜSS MicroTec SE

Franka Schielke

Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 (0)89 32007-161

