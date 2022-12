EQS-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

SÜSS MicroTec SE: Dr. Götz M. Bendele kehrt nicht in den Vorstand der SÜSS MicroTec SE zurück | Dr. Bernd Schulte bleibt als Vorstandsvorsitzender (CEO) im Amt



15.12.2022 / 18:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Götz M. Bendele kehrt nicht in den Vorstand der SÜSS MicroTec SE zurück | Dr. Bernd Schulte bleibt als Vorstandsvorsitzender (CEO) im Amt Garching, 15.12.2022 - Dr. Götz M. Bendele verzichtet aus persönlichen Gründen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE auf eine Wiederbestellung als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Vorstands der SÜSS MicroTec SE. Damit scheidet Dr. Bendele aus dem Unternehmen aus. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Dr. Bendele und dankt ihm für seine Leistungen seit seinem Amtsantritt. Das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO) wird weiterhin von Dr. Bernd Schulte wahrgenommen, der im Oktober aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt worden war, um Dr. Bendele temporär zu ersetzen. Dr. Schulte hat sich bereit erklärt, den Vorstandsvorsitz bis zum Ende des maximal einjährigen Abordnungszeitraums zu übernehmen. Spätestens im Oktober 2023 wird er in den Aufsichtsrat zurückkehren. Dr. Schulte war bis 2021 insgesamt 19 Jahre im Vorstand der börsennotierten AIXTRON SE tätig und ist mit der SÜSS MicroTec bestens vertraut. Der Aufsichtsrat hat einen Prozess gestartet, um das dritte Vorstandsmandat nach dem Ausscheiden von Dr. Bendele im kommenden Jahr dauerhaft neu zu besetzen. Dr. David Dean, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE: "Wir respektieren die Entscheidung von Herrn Dr. Bendele, sein Rückkehrrecht in den Vorstand der SÜSS MicroTec nicht in Anspruch zu nehmen, und wünschen ihm beruflich und privat alles Gute. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich ihm für seine wertvollen Leistungen seit dem Eintritt in die Gesellschaft." "Herrn Dr. Schulte danke ich für seine Bereitschaft, sich auch in den kommenden Monaten als Vorstandsvorsitzender mit voller Kraft für die SÜSS MicroTec SE einzusetzen. In den letzten Wochen hat sich bereits gezeigt, dass er durch seine langjährige Branchen- und Führungserfahrung enorm wertvoll für das Unternehmen ist. Wir gewährleisten damit für die weitere Übergangsfrist personelle Kontinuität in dieser zentralen Funktion. Die Neubesetzung der dritten Vorstandsposition werden wir zügig, aber auch mit der gebotenen Sorgfalt vorantreiben", fügte Dr. Dean hinzu. Dr. Götz M. Bendele: "Es war mir eine außerordentliche Freude, mit SÜSS MicroTec ein weltweit einflussreiches Hochtechnologieunternehmen mit außergewöhnlichem Potenzial zu führen. Das Unternehmen blickt auf eine positive Geschäftsentwicklung zurück und befindet sich heute auf einem nachhaltigen Wachstumspfad. Allen Kolleginnen und Kollegen danke ich für ihren Einsatz, ihre Erfahrung, ihr Know-how und ihre Kreativität und wünsche Herrn Dr. Schulte und ihnen alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft." Pressekontakt:

Sven Köpsel

Head of Investor Relations & Corporate Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151 Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com. Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Investor Relations & Corporate Communications

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Email: sven.koepsel@suss.com

15.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com