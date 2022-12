Der DAX ist am heutigen Donnerstag deutlich unter Druck geraten und unter die Marke von 14.000 Punkte gefallen. Der DAX ging bei 13.986 Punkten aus dem Handel und nimmt nun wohl Kurs auf die Unterstützung um 13.750/13.800 Punkte. Es ist im DAX mit weiteren Kursabgaben zu rechnen. Zuvor hieß es im Insight: "An der Lage hat sich soweit nichts geändert. Der DAX ist am Vortag bis 14.675 Punkte angestiegen, doch dann erneut am Fibonnacci-Fächer im Monatschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...