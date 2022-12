Die Osaka Business Development Agency hat in Zusammenarbeit mit dem Keihanshin Startup Ecosystem Consortium und JETRO Osaka die gemeinsame Marke "Kansai Startup Mashups" eingeführt, um Start-ups aus der Region Kansai zu unterstützen, die sich weltweiten Herausforderungen stellen. Mit dieser Veröffentlichung werden wir fortan "Kansai Startup Mashups" als Branding-Instrument verwenden, um verschiedene Initiativen für Start-ups in der Region Kansai auf dem weltweiten Markt zu fördern.

Die erste Veranstaltung findet am 25. Januar 2023 statt und die Aufforderung zur Teilnahme beginnt heute.

Kansai Startup Mashups in Kobe, 25 Jan 2023. (Graphic: Business Wire)

Osaka, Kyoto und Kobe bieten ein Umfeld, das Start-ups förderlich ist, sowie eine Konzentration von Unternehmen aus der Bio- und Gesundheitswirtschaft, Monozukuri (Fertigung), IKT-bezogenen Unternehmen sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Mit Blick auf das starke Umfeld wurde das "Osaka-Kyoto-Kobe(Hyogo) Consortium" 2020 im Rahmen der von der japanischen Regierung gestarteten Strategie für die Bildung einer Start-up-Drehscheibe von Weltrang als globale Drehscheibe ausgewählt. Universitäten, Unternehmen und lokale Behörden arbeiten daran, ein Ökosystem der Zusammenarbeit zu schaffen.

Angesichts des Ziels, diese Anstrengungen weiter zu forcieren, haben Osaka, Kyoto und Kobe nun gemeinsam "Kansai Startup Mashups" als einheitliche Marke zur Unterstützung gegründet.

Die neu ins Leben gerufenen "Kansai Startup Mashups" sollen ein Start-up-Ökosystem von Weltrang für die Kansai Expo 2025 und die Zeit danach schaffen und einen Rahmen bieten, der die Entstehung von Einhorn-Unternehmen aus der Region Kansai und die Gründung und Unterstützung von Start-ups begünstigt, die sich zu wichtigen Akteuren entwickeln.

Durch die Zusammenarbeit der drei Hauptstädte Osaka, Kyoto und Kobe in dieser Initiative werden Verbindungen der Zusammenarbeit und Unterstützung zwischen Universitäten, Unternehmen und der Regierung verknüpft und Start-ups aus Kansai sowohl im Inland als auch international verbreitet, um neue Synergien durch den Austausch von Spitzentechnologie und in- und ausländischem Wissen zu schaffen.

Gegen Ende des Geschäftsjahres werden im Rahmen dieser Maßnahmen drei Veranstaltungen unter einer einheitlichen Marke durchgeführt: ANCHOR KOBE am Mittwoch, den 25. Januar 2023, und engawa KYOTO am 7. Februar 2023.

Am 2. März 2023 findet in QUINTBRIDGE (Osaka) eine Großveranstaltung statt, um über das Potenzial von Kyoto, Osaka und Kobe zu informieren, weltweit die ersten zu werden, die im Sinne der Osaka-Kansai Expo eine zukünftige Gesellschaft realisieren.

